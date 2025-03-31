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Землетрясение в Мьянме — количество погибших превысило две тысячи

31 марта 2025 20:20
Анастасия Писаненко - редактор
Землетрясение в Мьянме - количество погибших превысило две тысячи
Уничтоженное землетрясением здание в Мьянме. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

На предыдущей неделе в Мьянме произошло масштабное землетрясение. Количество погибших в результате природного бедствия критически увеличилось.

Об этом сообщает издание Xinhua в понедельник, 31 марта.

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Из-за землетрясения, произошедшего 28 марта в Мьянме, погибли до 2056 человек, а еще тысячи — получили ранения.

Землетрясение в Мьянме — количество погибших превысило две тысячи - фото 1
Последствия землетрясения в Мьянме. Фото: UNICEF

Около 3900 человек получили ранения, а примерно 270 считаются пропавшими без вести.

Кроме того, власти Мьянмы объявили национальный траур с 31 марта по 6 апреля из-за последствий землетрясения.

Землетрясение в Мьянме — количество погибших превысило две тысячи - фото 2
Последствия землетрясения в Мьянме. Фото: REUTERS/Stringer

Также мы писали, что мощное землетрясение было в Новой Зеландии и его последствия.

А в Новой Зеландии также зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 балла.

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