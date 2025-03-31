Землетрясение в Мьянме — количество погибших превысило две тысячи
На предыдущей неделе в Мьянме произошло масштабное землетрясение. Количество погибших в результате природного бедствия критически увеличилось.
Об этом сообщает издание Xinhua в понедельник, 31 марта.
В результате землетрясения в Мьянме погибли тысячи людей
Из-за землетрясения, произошедшего 28 марта в Мьянме, погибли до 2056 человек, а еще тысячи — получили ранения.
Около 3900 человек получили ранения, а примерно 270 считаются пропавшими без вести.
Кроме того, власти Мьянмы объявили национальный траур с 31 марта по 6 апреля из-за последствий землетрясения.
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А в Новой Зеландии также зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 балла.
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