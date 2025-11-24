Зеленський може відвідати США цього тижня

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський може вже цього тижня відвідати США. Однак поїздка залежатиме від одного чинника.

Про це повідомляє CBS News.

Що відомо про можливість візиту Зеленського до США

За словами джерел CBS, американські та українські посадовці обговорюють можливість візиту Зеленського до США цього тижня в межах зусиль президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо досягнення мирної угоди щодо України до Дня подяки, 27 листопада.

"Поїздка залежатиме від результату мирних переговорів у Женеві в неділю", — уточнили чиновники.

США змінять мирний план Трампа

Нагадаємо, днями США представили новий мирний план щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів, і низка з них були доволі суперечливими, оскільки документ виглядав дуже вигідним для Росії.

У Єврораді 22 листопада заявили, що мирний план США може стати основним для припинення війни, але потребує суттєвих доопрацювань.

До слова, Трамп поставив Україні дедлайн - країна має погодитися на угоду до 27 листопада. При цьому він підтвердив публічно, що пропозиція ще не остаточна і в документ можуть бути внесені правки.

З огляду на неоднозначність документа, 23 листопада в Женеві між США, Україною та Європою відбулися консультації, які були спрямовані на доопрацювання плану, щоб зробити його більш вигідним для Києва.

Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що це була найрезультативніша зустріч за весь час. Також він підтвердив, що Вашингтон внесе зміни до плану.

Зазначимо, що за підсумками зустрічі США і Україна вже випустили спільну заяву. У ній сказано, що обидві сторони підтримують той факт, що будь-яка майбутня мирна угода має поважати суверенітет країни.

Також ми писали, що у ЗМІ вже з'явився повний текст альтернативного плану від Європи. Він складається з 24 пунктів і більше враховує інтереси Києва.