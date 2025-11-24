Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленського можуть запросити до США, але є умова, — CBS

Зеленського можуть запросити до США, але є умова, — CBS

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 04:00
Оновлено: 04:27
Зеленський може відвідати США цього тижня
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський може вже цього тижня відвідати США. Однак поїздка залежатиме від одного чинника.

Про це повідомляє CBS News. 

Реклама
Читайте також:

Що відомо про можливість візиту Зеленського до США

За словами джерел CBS, американські та українські посадовці обговорюють можливість візиту Зеленського до США цього тижня в межах зусиль президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо досягнення мирної угоди щодо України до Дня подяки, 27 листопада.

"Поїздка залежатиме від результату мирних переговорів у Женеві в неділю", — уточнили чиновники.

США змінять мирний план Трампа

Нагадаємо, днями США представили новий мирний план щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів, і низка з них були доволі суперечливими, оскільки документ виглядав дуже вигідним для Росії.

У Єврораді 22 листопада заявили, що мирний план США може стати основним для припинення війни, але потребує суттєвих доопрацювань.

До слова, Трамп поставив Україні дедлайн - країна має погодитися на угоду до 27 листопада. При цьому він підтвердив публічно, що пропозиція ще не остаточна і в документ можуть бути внесені правки.

З огляду на неоднозначність документа, 23 листопада в Женеві між США, Україною та Європою відбулися консультації, які були спрямовані на доопрацювання плану, щоб зробити його більш вигідним для Києва.

Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що це була найрезультативніша зустріч за весь час. Також він підтвердив, що Вашингтон внесе зміни до плану.

Зазначимо, що за підсумками зустрічі США і Україна вже випустили спільну заяву. У ній сказано, що обидві сторони підтримують той факт, що будь-яка майбутня мирна угода має поважати суверенітет країни.

Також ми писали, що у ЗМІ вже з'явився повний текст альтернативного плану від Європи. Він складається з 24 пунктів і більше враховує інтереси Києва.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна в Україні мирний план мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації