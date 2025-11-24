Зеленский может посетить США на этой неделе

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может уже на этой неделе посетить США. Однако поездка будет зависеть от одного фактора.

Об этом сообщает CBS News.

Что известно о возможности визита Зеленского в США

По словам источников CBS, американские и украинские чиновники обсуждают возможность визита Зеленского в США на этой неделе в рамках усилий президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по достижению мирной сделки по Украине к Дню благодарения, 27 ноября.

"Поездка будет зависеть от исхода мирных переговоров в Женеве в воскресенье", — уточнили чиновники.

США изменят мирный план Трампа

Напомним, на днях США представили новый мирный план по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, и ряд из них были довольно спорными, так как документ выглядел очень выгодным для России.

В Евросовете 22 ноября заявили, что мирный план США может стать основной для прекращения войны, но требует существенных доработок.

К слову, Трамп поставил Украине дедлайн - страна должна согласиться на сделку до 27 ноября. При этом он подтвердил публично, что предложение еще не окончательное и в документ могут быть внесены правки.

Учитывая неоднозначность документа, 23 ноября в Женеве между США, Украиной и Европой прошли консультации, которые были направлены на доработку плана, чтобы сделать его более выгодным для Киева.

После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что это была самая результативная встреча за все время. Также он подтвердил, что Вашингтон внесет изменения в план.

Отметим, что по итогам встречи США и Украина уже выпустили совместное заявление. В нем сказано, что обе стороны поддерживают тот факт, что любая будущая мирная сделка должна уважать суверенитет страны.

Также мы писали, что в СМИ уже появился полный текст альтернативного плана от Европы. Он состоит из 24 пунктов и больше учитывает интересы Киева.