Зеленський звільнив спецуповноваженого з безпекових гарантій Мойсюка

Зеленський звільнив уповноваженого з втілення гарантій безпеки
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 лютого, звільнив Євгена Мойсюка. Він обіймав посаду Спеціального уповноваженого з міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони.
Про це йдеться в Указі Президента №74/2025.
Звільнення Мойсюка
"Звільнити Мойсюка Євгена Георгійовича з посади Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України", — йдеться в документі.
Що відомо про Мойсюка
Мойсюк був командиром 81-ї окремої аеромобільної бригади, яка брала активну участь у бойових діях на сході, зокрема в обороні Донецького аеропорту.
У 2019 році призначений командувачем ДШВ, а у липні 2021 року став заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
За свою службу був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також орденом Данила Галицького.
У 2024 році Зеленський призначив Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони в лютому 2024 року.
Нагадаємо, у січні Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.
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