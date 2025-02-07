Зеленський звільнив спецуповноваженого з безпекових гарантій Мойсюка

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 лютого, звільнив Євгена Мойсюка. Він обіймав посаду Спеціального уповноваженого з міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони.

Про це йдеться в Указі Президента №74/2025.

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"Звільнити Мойсюка Євгена Георгійовича з посади Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України", — йдеться в документі.

Скриншот Указу

Що відомо про Мойсюка

Євген Мойсюк. Фото: Reuters

Мойсюк був командиром 81-ї окремої аеромобільної бригади, яка брала активну участь у бойових діях на сході, зокрема в обороні Донецького аеропорту.

У 2019 році призначений командувачем ДШВ, а у липні 2021 року став заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За свою службу був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також орденом Данила Галицького.

У 2024 році Зеленський призначив Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони в лютому 2024 року.

Нагадаємо, у січні Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.

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