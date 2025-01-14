Зеленський виключив Машовця зі складу Ставки — указ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 січня, змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Було виключено ексзаступника керівника Офісу Президента Романа Машовця.

Про це йдеться в Указі Президента.

Читайте також:

Зміна складу ставки

"На підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю: вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Романа Машовця", — йдеться в документі.

Скриншот указу

Що відомо про Романа Машовця

Роман Машовець. Фото: ОП

Машовець є ветераном воєнної розвідки та у квітні 2020 року став заступником голови ОП, де курував військовим напрямком. До складу Ставки Верховного Головнокомандувача він був включений у листопад 2022 року.

30 грудня 2024 року Зеленський підписав указ про його звільнення з Офісу Президента.

Нагадаємо, 31 грудня президент звільнив начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Також він підписав указ про звільнення очільників Полтавської та Київської ОВА — Філіпа Проніна та Руслана Кравченка.