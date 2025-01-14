Зеленский исключил Машовца из состава Ставки — указ

Зеленский изменил состав Ставки — кого исключили
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 января, изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Был исключен экс-заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
Об этом говорится в Указе Президента.
Изменение состава ставки
"На основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю: вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Романа Машовца", — говорится в документе.
Что известно о Романе Машовце
Машовец является ветераном военной разведки и в апреле 2020 года стал заместителем главы ОП, где курировал военное направление. В состав Ставки Верховного Главнокомандующего он был включен в ноябре 2022 года.
30 декабря 2024 года Зеленский подписал указ о его увольнении из Офиса Президента.
Напомним, 31 декабря президент уволил начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
Также он подписал указ об увольнении руководителей Полтавской и Киевской ОВА — Филиппа Пронина и Руслана Кравченко.
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