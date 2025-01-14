Зеленский исключил Машовца из состава Ставки — указ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 января, изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Был исключен экс-заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Об этом говорится в Указе Президента.

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"На основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю: вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Романа Машовца", — говорится в документе.

Скриншот указа

Что известно о Романе Машовце

Роман Машовец. Фото: ОП

Машовец является ветераном военной разведки и в апреле 2020 года стал заместителем главы ОП, где курировал военное направление. В состав Ставки Верховного Главнокомандующего он был включен в ноябре 2022 года.

30 декабря 2024 года Зеленский подписал указ о его увольнении из Офиса Президента.

Напомним, 31 декабря президент уволил начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Также он подписал указ об увольнении руководителей Полтавской и Киевской ОВА — Филиппа Пронина и Руслана Кравченко.