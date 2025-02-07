Ілля Євлаш залишає Повітряні Сили — хто стане його наступником

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш. Фото: скриншот

Начальник відділу зв’язків з громадськістю Повітряних Сил Збройних Сил України Ілля Євлаш оголосив про своє звільнення. Євлаш подякував колегам за підтримку та наголосив, що для нього служба у Повітряних Силах стала незабутнім досвідом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Прийшов час сказати "до зустрічі", мої Повітряні Сили. Для мене цей період життя був по-справжньому незабутнім. Тут я знайшов нових друзів, тут ми зробили багато корисних речей, тут я закохався в Повітряні Сили. Дякую тим, хто завжди був поруч, тим, хто допомагав, підтримував і навіть тим, хто бажав упасти — без вас усе було б не так цікаво. Час рухатися далі. Air Force назавжди в серці", — написав Ілля Євлаш на своїй сторінці у Facebook.

Повідомлення Іллі Євлаша. Фото: скриншот

Що відомо про Іллю Євлаша

Ілля Євлаш розпочав службу у Повітряних Силах у березні 2024 року, спочатку очоливши пресслужбу командування, а згодом Чего украинцы боятся больше, чем оккупации — результаты опроса відділ зв’язків з громадськістю.

До цього він працював у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", а також у службі зв’язків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони Києва та Командування Сухопутних військ.

Наразі Євлаш не розголошує свої подальші плани, обіцяючи повідомити про це пізніше. Також поки що невідомо, хто займе його місце у Повітряних Силах.

Нагадаємо, у січні 2025 року управління комунікацій Командування Повітряних Сил очолив Юрій Ігнат, який раніше вже обіймав аналогічну посаду до реорганізації структури.

Нещодавно Володимир Зеленський проводив нараду щодо Повітряних сил.