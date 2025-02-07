Илья Евлаш покидает Воздушные Силы — кто станет его преемником

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш. Фото: скриншот

Начальник отдела по связям с общественностью Воздушных Си л Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш объявил о своем увольнении. Евлаш поблагодарил коллег за поддержку и отметил, что для него служба в Воздушных Силах стала незабываемым опытом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные Силы. Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым. Здесь я нашел новых друзей, здесь мы сделали много полезных вещей, здесь я влюбился в Воздушные Силы. Спасибо тем, кто всегда был рядом, тем кто помогал, поддерживал и даже тем, кто желал упасть — без вас все было бы не так интересно. Пора двигаться дальше. Air Force навсегда в сердце", — написал Илья Евлаш на своей странице в Facebook.

Сообщение Ильи Евлаша. Фото: скриншот

Что известно об Илье Евлаше

Илья Евлаш начал службу в Воздушных Силах в марте 2024 года, сначала возглавив пресс-службу командования, а впоследствии — отдел связей с общественностью.

До этого он работал в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также в службе связей с общественностью группировки сил и средств обороны Киева и Командования Сухопутных войск.

Сейчас Евлаш не разглашает свои дальнейшие планы, обещая сообщить об этом позже. Также пока неизвестно, кто займет его место в Воздушных Силах.

Напомним, в январе 2025 года управление коммуникаций Командования Воздушных Сил возглавил Юрий Игнат, который ранее уже занимал аналогичную должность до реорганизации структуры.

Недавно Владимир Зеленский проводил совещание по Воздушным силам.