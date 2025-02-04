Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил

Зеленський провів нараду щодо Повітряних сил — про що йшлося
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 лютого, провів нараду стосовно розвитку української військової авіації. Він наголосив на необхідності пришвидшення модернізації системи Повітряних сил.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Нарада стосовно української авіації
"Ми вже зробили надзвичайно вагомі кроки: перейшли на F-16, які ефективно виконують бойові завдання заради України. І це успіх наших Збройних сил України, один із найшвидших переходів на новий тип літаків серед усіх країн", — йдеться у повідомленні.
За словами президента, зараз очікуємо в нашому небі ще французькі винищувачі, які посилять нашу оборону під управлінням українських пілотів. Він наголосив, що треба пришвидшити модернізацію системи української військової авіації.
Зеленський уточнив, що мова йде про нові кадрові підходи, організаційні зміни та значно більшу увагу командного складу до пілотів, інженерів і всіх фахівців, які вкладають знання та енергію в розвиток Повітряних сил. Так, в нараді взяла участь матір Героя України Андрія Пільщикова "Джуса" Лілія Аверʼянова.
Український лідер доручив міністру оборони Рустему Умєрову реалізувати визначені організаційні зміни. Йшлося також про перспективи співпраці з партнерами: триває робота над кадровими питаннями для зміцнення командного складу Повітряних сил та керівного складу Міноборони.
Нагадаємо, Україна отримає винищувачі четвертого покоління Mirage 2000-5 вже до кінця березня 2025 року.
Також на початку січня Британія повідомила про завершення базової підготовки українських пілотів в межах навчання на F-16.
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