Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 лютого, провів нараду стосовно розвитку української військової авіації. Він наголосив на необхідності пришвидшення модернізації системи Повітряних сил.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Нарада стосовно української авіації

"Ми вже зробили надзвичайно вагомі кроки: перейшли на F-16, які ефективно виконують бойові завдання заради України. І це успіх наших Збройних сил України, один із найшвидших переходів на новий тип літаків серед усіх країн", — йдеться у повідомленні.

Нарада щодо авіації. Фото: ОП

Учасники наради. Фото: ОП

За словами президента, зараз очікуємо в нашому небі ще французькі винищувачі, які посилять нашу оборону під управлінням українських пілотів. Він наголосив, що треба пришвидшити модернізацію системи української військової авіації.

Учасники наради. Фото: ОП

Зеленський уточнив, що мова йде про нові кадрові підходи, організаційні зміни та значно більшу увагу командного складу до пілотів, інженерів і всіх фахівців, які вкладають знання та енергію в розвиток Повітряних сил. Так, в нараді взяла участь матір Героя України Андрія Пільщикова "Джуса" Лілія Аверʼянова.

Лілія Аверʼянова. Фото: ОП

Український лідер доручив міністру оборони Рустему Умєрову реалізувати визначені організаційні зміни. Йшлося також про перспективи співпраці з партнерами: триває робота над кадровими питаннями для зміцнення командного складу Повітряних сил та керівного складу Міноборони.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Україна отримає винищувачі четвертого покоління Mirage 2000-5 вже до кінця березня 2025 року.

Також на початку січня Британія повідомила про завершення базової підготовки українських пілотів в межах навчання на F-16.