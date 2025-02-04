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Зеленский провел совещание по Воздушным силам — о чем шла речь

4 февраля 2025 17:22
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский провел совещание по развитию Воздушных сил
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 февраля, провел совещание по развитию украинской военной авиации. Он отметил необходимость ускорения модернизации системы Воздушных сил.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"Мы уже сделали чрезвычайно весомые шаги: перешли на F-16, которые эффективно выполняют боевые задачи ради Украины. И это успех наших Вооруженных сил Украины, один из самых быстрых переходов на новый тип самолетов среди всех стран", — говорится в сообщении.

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Совещание по авиации. Фото: ОП
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Участники совещания. Фото: ОП

По словам президента, сейчас ожидаем в нашем небе еще французские истребители, которые усилят нашу оборону под управлением украинских пилотов. Он подчеркнул, что надо ускорить модернизацию системы украинской военной авиации.

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Участники совещания. Фото: ОП

Зеленский уточнил, что речь идет о новых кадровых подходах, организационных изменениях и значительно большем внимании командного состава к пилотам, инженерам и всем специалистам, которые вкладывают знания и энергию в развитие Воздушных сил. Так, в совещании приняла участие мать Героя Украины Андрея Пильщикова "Джуса" Лилия Аверьянова.

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Лилия Аверьянова. Фото: ОП

Украинский лидер поручил министру обороны Рустему Умерову реализовать определенные организационные изменения. Речь шла также о перспективах сотрудничества с партнерами: продолжается работа над кадровыми вопросами для укрепления командного состава Воздушных сил и руководящего состава Минобороны.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, Украина получит истребители четвертого поколения Mirage 2000-5 уже до конца марта 2025 года.

Также в начале января Великобритания сообщила о завершении базовой подготовки украинских пилотов в рамках обучения на F-16.

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