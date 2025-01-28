Дмитра Кліменкова звільнили з посади заступника міністра оборони

Дмитро Кліменков. Фото: Міноборони

Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова. Він був на цій посаді з жовтня 2023 року.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram у вівторок, 28 січня.

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Як зазначив Мельничук, Кабінет Міністрів України вирішив звільнити Дмитра Кліменкова з посади заступника Міністра оборони України. Відомо, що раніше Рустем Умєров ініціював звільнення Кліменкова, звинувативши його у провалі закупівель озброєння.

Повідомлення про звільнення Дмитра Кліменкова. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно начальник Київської МВА Тимур Ткаченко заявив, що у столиці звільнять очільників районних державних адміністрацій. Таке рішення пов'язано з низкою проблем, які є зараз у Києві.

В Україні також останнім часом заговорили про те, що міністра енергетики України Германа Галущенка хочуть звільнити. Нардеп Ігор Фріс пояснив, що це може зробити лише через комітет із питань енергетики.