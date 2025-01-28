Дмитрия Клименкова уволили с должности заместителя министра обороны

Кабмин уволил Клименкова с должности заместителя министра обороны
Кабинет Министров уволил заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова. Он был на этой должности с октября 2023 года.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 28 января.
Дмитрия Клименкова уволили с должности
Как отметил Мельничук, Кабинет министров Украины решил уволить Дмитрия Клименкова с должности заместителя Министра обороны Украины. Известно, что ранее Рустем Умеров инициировал увольнение Клименкова, обвинив его в провале закупок вооружения.
Напомним, недавно начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко заявил, что в столице уволят руководителей районных государственных администраций. Такое решение связано с рядом проблем, которые есть сейчас в Киеве.
В Украине также в последнее время заговорили о том, что министра энергетики Украины Германа Галущенко хотят уволить. Нардеп Игорь Фрис объяснил, что это может сделать только через комитет по вопросам энергетики.
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