Дмитрия Клименкова уволили с должности заместителя министра обороны

Дмитрий Клименков. Фото: Минобороны

Кабинет Министров уволил заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова. Он был на этой должности с октября 2023 года.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 28 января.

Читайте также:

Дмитрия Клименкова уволили с должности

Как отметил Мельничук, Кабинет министров Украины решил уволить Дмитрия Клименкова с должности заместителя Министра обороны Украины. Известно, что ранее Рустем Умеров инициировал увольнение Клименкова, обвинив его в провале закупок вооружения.

Уведомление об увольнении Дмитрия Клименкова. Фото: скриншот

Напомним, недавно начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко заявил, что в столице уволят руководителей районных государственных администраций. Такое решение связано с рядом проблем, которые есть сейчас в Киеве.

В Украине также в последнее время заговорили о том, что министра энергетики Украины Германа Галущенко хотят уволить. Нардеп Игорь Фрис объяснил, что это может сделать только через комитет по вопросам энергетики.