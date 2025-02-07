Зеленский уволил спецуполномоченного по гарантиям безопасности Мойсюка

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 февраля, уволил Евгения Мойсюка. Он занимал должность Специального уполномоченного по международным гарантиям безопасности и развитию Сил обороны.

Об этом говорится в Указе Президента №74/2025.

Читайте также:

Увольнение Мойсюка

"Уволить Мойсюка Евгения Георгиевича с должности Специального уполномоченного Президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины", — говорится в документе.

Скриншот Указа

Что известно о Мойсюке

Евгений Мойсюк. Фото: Reuters

Мойсюк был командиром 81-й отдельной аэромобильной бригады, которая принимала активное участие в боевых действиях на востоке, в частности, в обороне Донецкого аэропорта.

В 2019 году назначен командующим ДШВ, а в июле 2021 года стал заместителем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

За свою службу был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также орденом Даниила Галицкого.

В 2024 году Зеленский назначил Мойсюка специальным уполномоченным по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны в феврале 2024 года.

Напомним, в январе Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Также мы писали, что спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш уволился с должности.