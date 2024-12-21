Зеленський указами звільнив послів в шести країнах світу - деталі

Зеленський звільнив українських послів в шести країнах
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 21 грудня, звільнив українських послів в деяких країнах. Йдеться про Китай, Японію, Словенію, Литву, Кенію і Руанду.
Про це свідчать укази Президента №864/2024, №865/2024, №866/2024, №867/2024, №868/2024.
Звільнення послів
Так, Зеленський звільнив таких українських послів:
- Тарана Андрія Васильовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Словенія;
- Бешту Петра Петровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці;
- Корсунського Сергія Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії;
- Гамяніна Василя Івановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Індонезія та з посади Представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії за сумісництвом;
- Рябікіна Павла Борисовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці.
Нагадаємо, вчора Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про призначення нових послів в понад 30 країнах світу.
Також днями Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про звільнення Павла Ткачука з посади начальника Національної академії сухопутних військ.
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