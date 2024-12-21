Зеленський указами звільнив послів в шести країнах світу - деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 21 грудня, звільнив українських послів в деяких країнах. Йдеться про Китай, Японію, Словенію, Литву, Кенію і Руанду.

Про це свідчать укази Президента №864/2024, №865/2024, №866/2024, №867/2024, №868/2024.

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Звільнення послів

Так, Зеленський звільнив таких українських послів:

Тарана Андрія Васильовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Словенія;

Бешту Петра Петровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці;

Корсунського Сергія Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії;

Гамяніна Василя Івановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Індонезія та з посади Представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії за сумісництвом;

Рябікіна Павла Борисовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці.

Скриншот указів Президента

Нагадаємо, вчора Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про призначення нових послів в понад 30 країнах світу.

Також днями Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про звільнення Павла Ткачука з посади начальника Національної академії сухопутних військ.