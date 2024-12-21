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Зеленський звільнив українських послів в шести країнах

21 грудня 2024 12:05
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський указами звільнив послів в шести країнах світу - деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 21 грудня, звільнив українських послів в деяких країнах. Йдеться про Китай, Японію, Словенію, Литву, Кенію і Руанду.

Про це свідчать укази Президента №864/2024№865/2024№866/2024№867/2024№868/2024.

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Так, Зеленський звільнив таких українських послів:

  • Тарана Андрія Васильовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Словенія;
  • Бешту Петра Петровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці;
  • Корсунського Сергія Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії;
  • Гамяніна Василя Івановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Індонезія та з посади Представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії за сумісництвом;
  • Рябікіна Павла Борисовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці.
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Скриншот указів Президента

Нагадаємо, вчора Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про призначення нових послів в понад 30 країнах світу.

Також днями Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про звільнення Павла Ткачука з посади начальника Національної академії сухопутних військ.

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