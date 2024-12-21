Мар'яна Безугла оцінила призначення Гетьманчук на новій посаді й розкритикувала попередницю Галібаренко

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Facebook/Мар'яна Безугла

Нардепка Мар'яна Безугла, яка відома постійною критикою всього і всіх, нарешті дала позитивну оцінку рішенням влади. Цього разу їй були до вподоби дипломатичні призначення президента Володимира Зеленського.

Свою оцінку призначенням Безугла дала у своєму Telegram, але не забула покритикувати тих, кого замінили.

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Повідомлення Мар'яни Безуглої. Фото: Скриншот

Згідно з дописом нардепки, вона позитивно сприйняла призначення директора центру "Нова Європа" та позаштатного старшого аналітика Євразійського центру Atlantic Council (США) Альони Гетьманчук. Президент призначив її на посаду представниці України в НАТО

"Цю посаду раніше займала Наталія Галібаренко. Галібаренко – безтолкова кума такого ж Завітневича, голови комітету нацбезпеки у ВРУ. Їхнє "кооперативне" кумівство лише гальмувало ініціативи НАТО з незрозумілих причин. Хороша чистка, нарешті. Можливо, час кума вже близько, — комітет взагалі треба перезапустити повністю! Вітаю Альону!", — зазначила в дописі Безугла.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом з дипломатичною командою затвердив нових послів. Глава держави погодив понад 30 рішень.

Також Зеленський зустрівся з представниками енергетичної галузі, подякував їм за віддану працю та вручив державні нагороди.