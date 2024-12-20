Зеленський затвердив нових послів України — вечірнє звернення

Зеленський призначив понад 30 нових послів України
Президент України Володимир Зеленський разом з дипломатичною командою затвердив нових послів. Глава держави погодив понад 30 рішень.
Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні у п'ятницю, 20 грудня.
Нові українські посли
Зеленський зазначив, що серед нових призначень:
- Наріман Джелял — посол України в Туреччині;
- Альона Гетьманчук — представник України в НАТО;
- Андрій Мельник — представник України в ООН.
"Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами", — наголосив він.
Ситуація на фронті
За словами українського лідера, Німеччина вже передала Києву додаткову систему IRIS-T.
Зеленський зазначив, що наразі фіксується активізація російських окупантів на Херсонському напрямку. Бійці ЗСУ відбили спроби загарбників.
"Окрема увага — бойовим діям на Курщині, там все більше знищених солдатів КНДР", — додав глава держави.
Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з чеським колегою Петром Павелом. Вони обговорили можливості союзників щодо підготовки нових бригад за стандартами Франції та США.
Також Зеленський зустрівся з представниками енергетичної галузі, подякував їм за віддану працю та вручив державні нагороди.
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