Зеленський затвердив нових послів України — вечірнє звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський разом з дипломатичною командою затвердив нових послів. Глава держави погодив понад 30 рішень.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні у п'ятницю, 20 грудня.

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Зеленський зазначив, що серед нових призначень:

Наріман Джелял — посол України в Туреччині;

Альона Гетьманчук — представник України в НАТО;

Андрій Мельник — представник України в ООН.

"Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами", — наголосив він.

Ситуація на фронті

За словами українського лідера, Німеччина вже передала Києву додаткову систему IRIS-T.

Зеленський зазначив, що наразі фіксується активізація російських окупантів на Херсонському напрямку. Бійці ЗСУ відбили спроби загарбників.

"Окрема увага — бойовим діям на Курщині, там все більше знищених солдатів КНДР", — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з чеським колегою Петром Павелом. Вони обговорили можливості союзників щодо підготовки нових бригад за стандартами Франції та США.

Також Зеленський зустрівся з представниками енергетичної галузі, подякував їм за віддану працю та вручив державні нагороди.