Володимир Зеленський провів розмову з Петром Павелом 20 грудня

Розмова Зеленського і Петра Павела. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із своїм чеським колегою Петром Павелом. Вони обговорили можливості союзників нашої держави у підготовці нових пригад за французьким і американським зразком.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram в п'ятницю, 20 грудня.

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"Україна цінує активну участь Чехії у всіх зусиллях, які посилюють нашу державу та наближають справедливий мир", — повідомив Зеленський.

Він додав, що під час сьогоднішньої розмови з Петром Павелом було підняти теми можливостей союзників для підготовки бригад Збройних сил України за прикладом Франції та США.Також лідери обговорили чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів, оборонні потреби нашої держави та можливість відкриття на території Чехії представництва новоствореного Міністерства національної єдності.

Окремо Зеленський розповів про наслідки ранкового російського обстрілу Києва. Він озвучив оборонні потреби України в засобах ППО різного типу та бронетехніці.

"Дякую лідерам і чеському народу за єдність у підтримці України", — зазначив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Петр Павел вважає, що Трамп може спробувати домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про завершення війни проти України. Він наголосив, що така угода, скоріш за все, буде не на користь нашої держави та інших країн Європи.

Також Петр Павел заявив, що перемога над Росією ціною знищення половини українського населення не є перемогою для України.