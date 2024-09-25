Закінчення війни в Україні — Петр Павел зробив заяву про українські території

Президент Чехії Петр Павел. Фото: REUTERS/David Dee Delgado

Президент Чехії Петр Павел заявив, що перемога над Росією ціною знищення половини українського населення не є перемогою для України. Також він відреагував на слова про те, що після завершення війни Росія може зберегти тимчасовий контроль над деякими українськими територіями.

Про це повідомляє ČTK.

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Що сказав Павел

Нещодавно в одному з інтерв'ю Павел сказав, що українцям варто "поглянути в обличчя реальності" та оцінити перспективи повернення окупованих територій. Він вважає, що після завершення війни вони можуть залишатися під контролем Росії ще упродовж років.

Незадовго після цього він зробив нову заяву, де прокоментував свої слова. Президент Чехії зауважив, що не говорив "нічого такого, чого не говорив уже давно", і нагадав, що ще на торішній Мюнхенській конференції "застерігав від нереалістичних очікувань".

Він вважає, що сподівання на те, що війна закінчиться однозначним успіхом України і всіма її вимогами за кілька тижнів чи місяців, може бути небезпечним для всіх. Петр Павел додав, що це питання слід розглядати "у світлі того, що є реально можливим".

"Я ніколи не ставив під сумнів, що ми повинні підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності, що це кінцева мета. Ми просто повинні бути реалістичними щодо часового горизонту і ціни досягнення цієї мети", — підкреслив він.

Водночас чеський лідер наголосив, що "перемога над Росією в Україні ціною знищення половини українського населення, напевно, не є перемогою".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що питання зняття санкцій проти Росії, запроваджених західними країнами, може стати одним із головних аспектів можливих перемовин щодо закінчення війни в Україні.

А раніше ми писали, що канцлер Австрії Карл Негаммер висловив думку про необхідність проведення переговорів між Росією та Україною "без попередніх умов". Він запропонував Австрію, як місце для їх проведення.