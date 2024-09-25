Окончание войны в Украине — Петр Павел сделал заявление об украинских территориях

Президент Чехии Петр Павел. Фото: REUTERS/David Dee Delgado

Президент Чехии Петр Павел заявил, что победа над Россией ценой уничтожения половины украинского населения не является победой для Украины. Также он отреагировал на слова о том, что после войны Россия может сохранить временный контроль над некоторыми украинскими территориями.

Об этом сообщает ČTK.

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Что сказал Павел

Недавно в одном из интервью Павел сказал, что украинцам следует "взглянуть в лицо реальности" и оценить перспективы возвращения оккупированных территорий. Он считает, что после войны они могут оставаться под контролем России еще на протяжении многих лет.

Незадолго после этого он сделал новое заявление, где прокомментировал свои слова. Президент Чехии заметил, что не говорил "ничего такого, чего не говорил уже давно", и напомнил, что еще на прошлогодней Мюнхенской конференции "предостерегал от нереалистичных ожиданий".

Он считает, что надежда на то, что война закончится однозначным успехом Украины и всеми ее требованиями через несколько недель или месяцев, может быть опасной для всех. Петр Павел добавил, что этот вопрос следует рассматривать "в свете того, что реально возможно".

"Я никогда не ставил под сомнение, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны быть реалистичны относительно временного горизонта и цены достижения этой цели", — подчеркнул он.

В то же время, чешский лидер подчеркнул, что "победа над Россией в Украине ценой уничтожения половины украинского населения, наверное, не является победой".

Напомним, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что вопрос снятия санкций против России, введенных западными странами, может стать одним из главных аспектов возможных переговоров по окончании войны в Украине.

А ранее мы писали, что канцлер Австрии Карл Негаммер выразил мнение о необходимости проведения переговоров между Россией и Украиной "без предварительных условий". Он предложил Австрию как место для их проведения.