Владимир Зеленский провел разговор с Петром Павелом 20 декабря

Разговор Зеленского и Петра Павела. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу со своим чешским коллегой Петром Павелом. Они обсудили возможности союзников нашего государства в подготовке новых приключений по французскому и американскому образцу.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в пятницу, 20 декабря.

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"Украина ценит активное участие Чехии во всех усилиях, усиливающих наше государство и приближающих справедливый мир", — сообщил Зеленский.

Он добавил, что во время сегодняшнего разговора с Петром Павелом было поднять темы возможностей союзников для подготовки бригад Вооруженных сил Украины по примеру Франции и США. Также лидеры обсудили чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов, оборонные потребности нашего государства и возможность открытия на территории Чехии Министерство национального единства.

Отдельно Зеленский рассказал о последствиях утренних российских обстрелов Киева. Он озвучил оборонные потребности Украины в средствах ПВО разного типа и бронетехнике.

"Благодарю лидеров и чешского народа за единство в поддержке Украины", — отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Петр Павел считает, что Трамп может попытаться договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о завершении войны против Украины. Он подчеркнул, что такое соглашение, скорее всего, будет не в пользу нашего государства и других стран Европы.

Также Петр Павел заявил, что победа над Россией ценой уничтожения половины украинского населения не является победой для Украины.