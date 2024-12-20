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Зеленский назначил более 30 новых послов Украины

20 декабря 2024 20:24
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский утвердил новых послов Украины — вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: скриншот с видео
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с дипломатической командой утвердил новых послов. Глава государства согласовал более 30 решений.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении в пятницу, 20 декабря.

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Зеленский отметил, что среди новых назначений:

  • Нариман Джелял — посол Украины в Турции;
  • Алена Гетьманчук — представитель Украины в НАТО;
  • Андрей Мельник — представитель Украины в ООН.

"Эти и другие указы — вскоре, согласно дипломатическим процедурам", — подчеркнул он.

Ситуация на фронте

По словам украинского лидера, Германия уже передала Киеву дополнительную систему IRIS-T.

Зеленский отметил, что сейчас фиксируется активизация российских оккупантов на Херсонском направлении. Бойцы ВСУ отбили попытки захватчиков.

"Отдельное внимание — боевым действиям на Курщине, там все больше уничтоженных солдат КНДР", — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский пообщался с чешским коллегой Петром Павелом. Они обсудили возможности союзников по подготовке новых бригад по стандартам Франции и США.

Также Зеленский встретился с представителями энергетической отрасли, поблагодарил их за труд и вручил государственные награды.

Владимир Зеленский война посол Украина указ дипломатия

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