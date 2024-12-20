Зеленский утвердил новых послов Украины — вечернее обращение

Зеленский назначил более 30 новых послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с дипломатической командой утвердил новых послов. Глава государства согласовал более 30 решений.
Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении в пятницу, 20 декабря.
Новые украинские послы
Зеленский отметил, что среди новых назначений:
- Нариман Джелял — посол Украины в Турции;
- Алена Гетьманчук — представитель Украины в НАТО;
- Андрей Мельник — представитель Украины в ООН.
"Эти и другие указы — вскоре, согласно дипломатическим процедурам", — подчеркнул он.
Ситуация на фронте
По словам украинского лидера, Германия уже передала Киеву дополнительную систему IRIS-T.
Зеленский отметил, что сейчас фиксируется активизация российских оккупантов на Херсонском направлении. Бойцы ВСУ отбили попытки захватчиков.
"Отдельное внимание — боевым действиям на Курщине, там все больше уничтоженных солдат КНДР", — добавил глава государства.
Напомним, Зеленский пообщался с чешским коллегой Петром Павелом. Они обсудили возможности союзников по подготовке новых бригад по стандартам Франции и США.
Также Зеленский встретился с представителями энергетической отрасли, поблагодарил их за труд и вручил государственные награды.
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