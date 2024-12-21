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Безуглая довольна — оценила дипломатические назначения Зеленского

21 декабря 2024 02:04
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Марьяна Безуглая оценила назначение Гетманчук на новой должности и раскритиковала предшественницу Галибаренко
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Facebook/Мар'яна Безугла
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Нардеп Марьяна Безугла, известная постоянной критикой всего и всех, наконец дала положительную оценку решениям власти. На этот раз ей нравились дипломатические назначения президента Владимира Зеленского.

Свою оценку назначениям Безугла дала в своем Telegram, но не забыла покритиковать тех, кого заменили.

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Какое назначение понравилось Безуглой

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Сообщение Марьяны Безуглой. Фото: Скриншот

Согласно сообщению нардепа, она положительно восприняла назначение директора центра "Новая Европа" и внештатного старшего аналитика Евразийского центра Atlantic Council (США) Алены Гетьманчук. Президент назначил ее на должность представительницы Украины в НАТО

"Эту должность раньше занимала Наталья Галибаренко. Галибаренко — бестолковая кума такого же Завитневича, главы комитета нацбезопасности в ВРУ. Их "кооперативное" кумовство лишь тормозило инициативы НАТО по непонятным причинам. Хорошая чистка, наконец. Возможно, время кума уже близко, — комитет вообще надо перезапустить полностью! Поздравляю Алену!", — отметила в сообщении Безугла.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с дипломатической командой утвердил новых послов. Глава государства согласовал более 30 решений.

Также Зеленский встретился с представителями энергетической отрасли , поблагодарил их за отданный труд и вручил государственные награды.

Владимир Зеленский Верховная Рада НАТО Марьяна Безуглая назначение дипломатия

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