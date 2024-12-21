Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский уволил украинских послов в ряде стран arrow

Зеленский уволил украинских послов в ряде стран

21 декабря 2024 12:05
обновлено: 12:20
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский указами уволил послов в шести странах мира – детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 декабря, уволил украинских послов в некоторых странах. Речь идет о Китае, Японии, Словении, Литве, Кении и Руанде, а также о представителях в ООН.

Об этом свидетельствуют указы Президента №864/2024, №865 /2024, №866/2024, №867/2024, №868/2024, №869/2024, №870/2024, №871/2024.

Читайте также:

Увольнение послов

Так, Зеленский уволил таких украинских чиновников:

  • Тарана Андрея Васильевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Словения;
  • Бешту Петра Петровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Литовской Республике;
  • Корсунского Сергея Владимировича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Японии;
  • Гамянина Василия Ивановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Индонезия и с должности Представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по совместительству;
  • Рябикина Павла Борисовича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины на Китайской Народной Республике;
  • Филипенко Евгению Ильинична с должности Постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве;
  • Кислицу Сергея Олеговича с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Содружестве Багамских Островов и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.

Также президент отменил указ "О назначении Э.Джапаровой Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене".

null
Скриншот указов Президента
null
Скриншот указов Президента

Напомним, вчера Зеленский в вечернем видеообращении сообщил о назначении новых послов более чем в 30 странах мира.

Также на днях Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об увольнении Павла Ткачука с должности начальника Национальной академии сухопутных войск.

Владимир Зеленский посол Украина увольнение страны

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:46 Россия атаковала Одесчину ракетами — что известно

12:41 Бой Усик Фьюри будет судить искусственный интеллект — детали

12:35 На Винниччине произошло жуткое ДТП с тремя погибшими — детали

12:17 На трассе Одесса-Рени произошла авария — движение затруднено

12:15 В Киевской области саперы сняли с дерева вражеский БпЛА-приманку

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

обновлено:

12:05 Зеленский уволил украинских послов в ряде стран

11:58 Проверка ВВК — тысячи решений признаны недействительными

11:53 В Польше раскритиковали флаги УПА на переданной Украине технике

11:48 В одесском зоопарке подстрелили леопарда — подробности

11:34 АТЕШ зафиксировал движение техники РФ на одно из направлений

12:46 Россия атаковала Одесчину ракетами — что известно

12:41 Бой Усик Фьюри будет судить искусственный интеллект — детали

12:35 На Винниччине произошло жуткое ДТП с тремя погибшими — детали

12:17 На трассе Одесса-Рени произошла авария — движение затруднено

12:15 В Киевской области саперы сняли с дерева вражеский БпЛА-приманку

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

обновлено:

12:05 Зеленский уволил украинских послов в ряде стран

11:58 Проверка ВВК — тысячи решений признаны недействительными

11:53 В Польше раскритиковали флаги УПА на переданной Украине технике

11:48 В одесском зоопарке подстрелили леопарда — подробности

11:34 АТЕШ зафиксировал движение техники РФ на одно из направлений

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

13 декабря 2024

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь

18 декабря 2024

06:32 Только 1 яйцо и сыр — этот завтрак родные будут просить ежедневно