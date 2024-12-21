Зеленский указами уволил послов в шести странах мира – детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 декабря, уволил украинских послов в некоторых странах. Речь идет о Китае, Японии, Словении, Литве, Кении и Руанде, а также о представителях в ООН.

Об этом свидетельствуют указы Президента №864/2024, №865 /2024, №866/2024, №867/2024, №868/2024, №869/2024, №870/2024, №871/2024.

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Так, Зеленский уволил таких украинских чиновников:

Тарана Андрея Васильевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Словения;

Бешту Петра Петровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Литовской Республике;

Корсунского Сергея Владимировича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Японии;

Гамянина Василия Ивановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Индонезия и с должности Представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по совместительству;

Рябикина Павла Борисовича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины на Китайской Народной Республике;

Филипенко Евгению Ильинична с должности Постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве;

Кислицу Сергея Олеговича с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Содружестве Багамских Островов и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.

Также президент отменил указ "О назначении Э.Джапаровой Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене".

Скриншот указов Президента

Скриншот указов Президента

Напомним, вчера Зеленский в вечернем видеообращении сообщил о назначении новых послов более чем в 30 странах мира.

Также на днях Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об увольнении Павла Ткачука с должности начальника Национальной академии сухопутных войск.