Зеленський звільнив посла України в Німеччині Олексія Макеєва

Олексій Макеєв. Фото: dpa

Президент України Володимир Зеленський звільнив посла в Німеччині Олексія Макеєва. Він був на цій посаді із вересня 2022 року.

Про це повідомляє "Суспільне" у четвер, 26 грудня.

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Нещодавно Bild повідомив, що офіційною причиною звільнення Макеєва називають планову ротацію дипломатів, проте ситуація може бути іншою.

За інформацією ЗМІ, роботу посла публічно критикував його попередник Андрій Мельник. Він обіймав цю посаду сім років.

"У дипломатичних колах кажуть, що Мельник не стримував критику і в кулуарах. Чи вплинуло це на рішення про звільнення Макеєва за нового міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, поки що незрозуміло", — йшлося у статті.

Відомо, що наступником може стати чинний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Нагадаємо, 21 грудня Зеленський звільнив українських послів у низці країн, зокрема в Китаї, Японії, Словенії, Литві, Кенії, Руанді, а також представників України в ООН.

Раніше з посади був звільнений начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук.