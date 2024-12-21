Зеленський призначив Цимбалюка представником України в ООН

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 21 грудня, призначив нового постійного представника при відділенні ООН. Цю посаду очолить Євгеній Цимбалюк.

Про це йдеться в указі Президента №879/2024.

Читайте також:

Призначення представника ООН

"Призначити Цимбалюка Євгенія Вікторовича Постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві", — йдеться в тексті указу.

Скриншот указу

Зазначимо, що Цимбалюк у 2015-2018 роках був послом України в Республіці Кенія, а також протягом 2019-2023 представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Євген Цимбалюк. Фото: RFE

Він відомий тим, що у 2020 році вказав на закриття єдиної Бібліотеки української літератури в Росії та на заборону діяльності Світового конгресу українців на території РФ.

Тоді він звернувся до верховного комісара ОБСЄ у справах нацменшин з вимогою відреагувати на репресивні та дискримінаційні дії російської влади щодо української громади.

Раніше цю посаду обіймав Сергій Кислиця, якого Зеленський сьогодні звільнив указом №870/2024.

"Звільнити Кислицю Сергія Олеговича з посади Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Співдружності Багамських Островів та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом", — зазначається в документі.

Скриншот указу

Нагадаємо, сьогодні Зеленський звільнив українських послів в низці країн. Йдеться про Китай, Японію, Словенію, Литву, Кенію і Руанду, а також про представників в ООН.

А вчора Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про затвердження кандидатів на посади нових послів в понад 30 країнах світу.