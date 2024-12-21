Зеленский назначил Цымбалюка представителем Украины в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу 21 декабря назначил нового постоянного представителя при отделении ООН. Эту должность возглавит Евгений Цымбалюк.

Об этом говорится в указе Президента №879/2024.

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"Назначить Цымбалюка Евгения Викторовича Постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве", — говорится в тексте указа.

Скриншот указа

Отметим, что Цымбалюк в 2015-2018 годах был послом Украины в Республике Кения, а также на протяжении 2019-2023 годов представителем Украины при международных организациях в Вене.

Евгений Цымбалюк. Фото: RFE

Он известен тем, что в 2020 году указал на закрытие единой Библиотеки украинской литературы в России и запрет деятельности Всемирного конгресса украинцев на территории РФ.

Тогда он обратился к верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств с требованием отреагировать на репрессивные и дискриминационные действия российских властей в отношении украинской общины.

Ранее этот пост занимал Сергей Кислица, которого Зеленский сегодня уволил указом №870/2024.

"Уволить Кислицу Сергея Олеговича с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Содружестве Багамских Островов и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", — отмечается в документе.

Скриншот указа

Напомним, сегодня Зеленский уволил украинских послов в ряде стран. Речь идет о Китае, Японии, Словении, Литве, Кении и Руанде, а также о представителях в ООН.

А вчера Зеленский в вечернем видеообращении сообщил об утверждении кандидатов на должности новых послов более чем в 30 странах мира.