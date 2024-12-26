Зеленский уволил посла Украины в Германии Алексея Макеева

Алексей Макеев. Фото: dpa

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Алексея Макеева. Он был на этой должности с сентября 2022 года.

Об этом сообщает "Суспільне" в четверг, 26 декабря.

Читайте также:

Увольнение Макеева с должности посла Украины в Германии

Недавно Bild сообщил, что официальной причиной увольнения Макеева называют плановую ротацию дипломатов, однако ситуация может быть другой.

По информации СМИ, работу посла публично критиковал его предшественник Андрей Мельник. Он занимал эту должность семь лет.

"В дипломатических кругах говорят, что Мельник не сдерживал критику и в кулуарах. Повлияло ли это на решение об увольнении Макеева при новом министре иностранных дел Украины Андрее Сибиге, пока непонятно", — говорилось в статье.

Известно, что преемником может стать действующий посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Напомним, 21 декабря Зеленский уволил украинских послов в ряде стран, в частности в Китае, Японии, Словении, Литве, Кении, Руанде, а также представителей Украины в ООН.

Ранее с должности был уволен начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук.