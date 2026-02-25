Відео
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з прем'єром Норвегії — про що говорили

Зеленський зустрівся з прем'єром Норвегії — про що говорили

Дата публікації: 25 лютого 2026 13:53
Зеленський провів зустріч із прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере
У середу, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере. 

Предметна й хороша зустріч із Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Норвегія дуже допомагає нам енергетично. Багато в чому саме завдяки нашій співпраці з Норвегією вдається проходити і цю зиму, і попередні, кожну з яких Росія намагається перетворити на зброю проти наших людей, проти взагалі життя в Україні. 

Сьогодні ми говорили про продовження нашої спільної роботи і будемо працювати над стратегічним партнерством: ми на цей рівень фактично вже вийшли. Дякую, що Норвегія готова й надалі допомагати нам з енергетикою, і не тільки допомагати, але й більше працювати над спільними ідеями, спільними проєктами. Сьогодні частину таких перспектив в енергетиці ми обговорили, і це те, що нас посилить. Міністри енергетики наших держав ще сьогодні говоритимуть, і буде відповідна угода про енергетичну співпрацю. 

  

Норвегія – один з найбільш сильних захисників життя. Дякую за це кожному норвежцю й особисто Йонасу. 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський переговори Норвегія політики війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
