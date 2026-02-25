Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с премьером Норвегии — о чем говорили

Зеленский встретился с премьером Норвегии — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 13:53
Зеленский провел встречу с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере
Срочная новость

В среду, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Предметная и хорошая встреча с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Норвегия очень помогает нам энергетически. Во многом именно благодаря нашему сотрудничеству с Норвегией удается проходить и эту зиму, и предыдущие, каждую из которых Россия пытается превратить в оружие против наших людей, против вообще жизни в Украине.

Реклама
Читайте также:

 

Сегодня мы говорили о продолжении нашей совместной работы и будем работать над стратегическим партнерством: мы на этот уровень фактически уже вышли. Спасибо, что Норвегия готова и в дальнейшем помогать нам с энергетикой, и не только помогать, но и больше работать над совместными идеями, совместными проектами. Сегодня часть таких перспектив в энергетике мы обсудили, и это то, что нас усилит. Министры энергетики наших государств еще сегодня будут говорить, и будет соответствующее соглашение об энергетическом сотрудничестве.

 

Норвегия - один из самых сильных защитников жизни. Спасибо за это каждому норвежцу и лично Йонасу.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский переговоры Норвегия политики война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации