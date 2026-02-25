Срочная новость

В среду, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Предметная и хорошая встреча с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Норвегия очень помогает нам энергетически. Во многом именно благодаря нашему сотрудничеству с Норвегией удается проходить и эту зиму, и предыдущие, каждую из которых Россия пытается превратить в оружие против наших людей, против вообще жизни в Украине.

Сегодня мы говорили о продолжении нашей совместной работы и будем работать над стратегическим партнерством: мы на этот уровень фактически уже вышли. Спасибо, что Норвегия готова и в дальнейшем помогать нам с энергетикой, и не только помогать, но и больше работать над совместными идеями, совместными проектами. Сегодня часть таких перспектив в энергетике мы обсудили, и это то, что нас усилит. Министры энергетики наших государств еще сегодня будут говорить, и будет соответствующее соглашение об энергетическом сотрудничестве.

Норвегия - один из самых сильных защитников жизни. Спасибо за это каждому норвежцу и лично Йонасу.

Новость дополняется...