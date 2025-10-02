Зустріч Зеленського з Йонасом Гаром Стере — що обговорили в Данії

Володимир Зеленський та Йонас Гар Стере. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Сторони обговорили оборонну підтримку.

Про це повідомив Зеленський у Telegram у четвер, 2 жовтня.

Що обговорив Зеленський із Йонасом Гаром Стере

Зустріч відбулася у Данії на полях саміту Євроспільноти.

"Провів зустріч із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Подякував за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії. Лише цього року Норвегія надала 8,5 млрд доларів — це дуже відчутна допомога", — йдеться в повідомленні.

Зеленський на зустрічі в Данії з норвезькою делегацією. Фото: Офіс президента

Президент розповів, що сторони обговорили продовження оборонної підтримки: посилення ППО й фінансування виробництва дронів в Україні, протидію російським загрозам та ініціативу Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів", а також готовність України ділитися досвідом.

Крім того, обговорили ініціативу PURL та енергетичну підтримку України.

"Дякую народу Норвегії, уряду, прем’єр-міністру за кожен прояв підтримки, за кожне рішення, яке допомагає захищати життя в Україні", — додав Зеленський.

