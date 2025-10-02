Відео
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з прем’єром Норвегії — перші деталі розмови

Зеленський зустрівся з прем’єром Норвегії — перші деталі розмови

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 11:43
Зустріч Зеленського з Йонасом Гаром Стере — що обговорили в Данії
Володимир Зеленський та Йонас Гар Стере. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Сторони обговорили оборонну підтримку.

Про це повідомив Зеленський у Telegram у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:

Що обговорив Зеленський із Йонасом Гаром Стере

Зустріч відбулася у Данії на полях саміту Євроспільноти.

"Провів зустріч із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Подякував за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії. Лише цього року Норвегія надала 8,5 млрд доларів  це дуже відчутна допомога", — йдеться в повідомленні. 

Зеленський
Зеленський на зустрічі в Данії з норвезькою делегацією. Фото: Офіс президента

Президент розповів, що сторони обговорили продовження оборонної підтримки: посилення ППО й фінансування виробництва дронів в Україні, протидію російським загрозам та ініціативу Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів", а також готовність України ділитися досвідом.

Крім того, обговорили ініціативу PURL та енергетичну підтримку України.

"Дякую народу Норвегії, уряду, прем’єр-міністру за кожен прояв підтримки, за кожне рішення, яке допомагає захищати життя в Україні", — додав Зеленський.

Нагадаємо, президент у Данії розповів, від чого залежить отримання Україною далекобійного озброєння.

Також стало відомо, що Зеленський обговорив під час зустрічі з прем’єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен. 

Данія Норвегія Україна
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
