Встреча Зеленского с Йонасом Гаром Стере - что обсудили в Дании

Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Стороны обсудили оборонную поддержку.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram в четверг, 2 октября.

Что обсудил Зеленский с Йонасом Гаром Стере

Встреча состоялась в Дании на полях саммита Евросоюза.

"Провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Поблагодарил за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии. Только в этом году Норвегия предоставила 8,5 млрд долларов — это очень ощутимая помощь", — говорится в сообщении.

Зеленский на встрече в Дании с норвежской делегацией. Фото: Офис президента

Президент рассказал, что стороны обсудили продолжение оборонной поддержки: усиление ПВО и финансирование производства дронов в Украине, противодействие российским угрозам и инициативу Евросоюза по созданию "Стены дронов", а также готовность Украины делиться опытом.

Кроме того, обсудили инициативу PURL и энергетическую поддержку Украины.

"Спасибо народу Норвегии, правительству, премьер-министру за каждое проявление поддержки, за каждое решение, которое помогает защищать жизнь в Украине", — добавил Зеленский.

Напомним, президент в Дании рассказал, от чего зависит получение Украиной дальнобойного вооружения.

Также стало известно, что Зеленский обсудил во время встречи с премьер-министром страны Метте Фредериксен.