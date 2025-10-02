Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с премьером Норвегии — детали разговора

Зеленский встретился с премьером Норвегии — детали разговора

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 11:43
Встреча Зеленского с Йонасом Гаром Стере - что обсудили в Дании
Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Стороны обсудили оборонную поддержку.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram в четверг, 2 октября.

Реклама
Читайте также:

Что обсудил Зеленский с Йонасом Гаром Стере

Встреча состоялась в Дании на полях саммита Евросоюза.

"Провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Поблагодарил за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии. Только в этом году Норвегия предоставила 8,5 млрд долларов  это очень ощутимая помощь", — говорится в сообщении.

Зеленський
Зеленский на встрече в Дании с норвежской делегацией. Фото: Офис президента

Президент рассказал, что стороны обсудили продолжение оборонной поддержки: усиление ПВО и финансирование производства дронов в Украине, противодействие российским угрозам и инициативу Евросоюза по созданию "Стены дронов", а также готовность Украины делиться опытом.

Кроме того, обсудили инициативу PURL и энергетическую поддержку Украины.

"Спасибо народу Норвегии, правительству, премьер-министру за каждое проявление поддержки, за каждое решение, которое помогает защищать жизнь в Украине", — добавил Зеленский.

Напомним, президент в Дании рассказал, от чего зависит получение Украиной дальнобойного вооружения.

Также стало известно, что Зеленский обсудил во время встречи с премьер-министром страны Метте Фредериксен.

Дания Норвегия Украина
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации