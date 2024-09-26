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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії — що обговорили

26 вересня 2024 08:26
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Зеленський зустрівся із Кіром Стармером — про що говорили політики
Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Фото: Офіс Президента
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорювали реалізацію двосторонньої угоди про безпеку та підготовку до другого Саміту миру.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у середу, 25 вересня.

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Під час перемовин політики обговорювали питання безпеки, нову оборонну підтримку, а також реалізацію двосторонньої угоди про безпеку.

"Дякую за ті рішучі кроки, які Велика Британія зробила із самого початку повномасштабного вторгнення. Дякую, що ви разом із нами протягом усього цього часу", — зазначив глава держави.

Окремо сторони обговорили підготовку до другого Саміту миру, а також імплементацію Формули миру. Тему дозволу на удари ракетами вглиб РФ Зеленський не згадав.

Стармер підтвердив підтримку України і зазначив, що ці тижні та місяці будуть вирішальними для майбутнього країни. 

"А також, щоб мати змогу обговорити, що ще має бути зроблено, тому що ці тижні й місяці стають вирішальними", — сказав прем’єр-міністр Великої Британії. 

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Вони обговорили війну та посилення підтримки України.

У Нью-Йорку глава держави також зустрічався з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Говорили про наближення України до Альянсу та виділення 40 млрд євро на наступний рік. 

Раніше ми писали, що президент провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, вони обговорили військову підтримку.

Під час офіційного візиту до США відбулася ще одна зустріч із президентом В'єтнаму То Ламом. Основними питаннями обговорення стали розвиток двосторонніх відносин і збільшення обсягів торгівлі, зокрема, в аграрному секторі.

Володимир Зеленський США Великобританія оборонна сфера війна в Україні Кір Стармер

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