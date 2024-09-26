Зеленский встретился с Киром Стармером — о чем говорили политики

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обсуждали реализацию двустороннего соглашения о безопасности и подготовку ко второму Саммиту мира.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в среду, 25 сентября.

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Во время переговоров политики обсуждали вопросы безопасности, новую оборонную поддержку, а также реализацию двустороннего соглашения о безопасности.

"Спасибо за те решительные шаги, которые Великобритания сделала с самого начала полномасштабного вторжения. Спасибо, что вы вместе с нами на протяжении всего этого времени", — отметил глава государства.

Отдельно стороны обсудили подготовку ко второму Саммиту мира, а также имплементацию Формулы мира. Тему разрешения на удары ракетами вглубь РФ Зеленский не упомянул.

Стармер подтвердил поддержку Украины и отметил, что эти недели и месяцы будут решающими для будущего страны.

"А также, чтобы иметь возможность обсудить, что еще должно быть сделано, потому что эти недели и месяцы становятся решающими", — сказал премьер-министр Великобритании.

Напомним, Зеленский встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Они обсудили войну и усиление поддержки Украины.

В Нью-Йорке глава государства также встречался с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили о приближении Украины к Альянсу и выделении 40 млрд евро на следующий год.

Ранее мы писали, что президент провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности, они обсудили военную поддержку.

Во время официального визита в США состоялась еще одна встреча с президентом Вьетнама То Ламом. Основными вопросами обсуждения стали развитие двусторонних отношений и увеличение объемов торговли, в частности, в аграрном секторе.