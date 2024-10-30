Президент відвідав Ужгород та зустрівся з бізнесменами

Володимир Зеленський в Ужгороді. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу в Ужгороді. Він наголосив, що їх підприємницька діяльність допомагає нашій державі здолати випробування, спричинені війною.

Про це Зеленський повідомив у середу, 30 жовтня.

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Зеленський зустрівся з представниками бізнесу

"Ужгород. Зустрівся з представниками бізнесу, що працює на Закарпатті та який може підтримати наша економічна платформа "Зроблено в Україні". Зокрема, було багато представників релокованого бізнесу з Харкова, Мелітополя, Дніпра та Нікополя", — повідомив президент.

Глава держави наголосив, що дуже важливо, що підприємства й працівники залишаються в Україні попри війну. За його словами, це допомогає зберігати робочі місця та дає змогу Україні зберігати стійкість у цей складний час.

Зеленський додав, що під час зустрічі обговорювали такі важливі питання: підтримка підприємств, кредитні програми, енергозабезпечення та багато іншого.

"Вдячний усім, хто своєю роботою підтримує всю нашу Україну!" — наголосив президент.

Раніше ми повідомляли, шо Зеленський зустрівся з прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Глава держави заявив, що у фокусі уваги перебувало продовження підтримки України.

Нагадаємо, Україна отримала лише 10% від ухваленого пакета допомоги Конгресом США. Затримки виникли через бюрократичні та логістичні перешкоди.