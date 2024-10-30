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Зеленский встретился с представителями бизнеса в Ужгороде — видео

30 октября 2024 16:41
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Президент посетил Ужгород и встретился с бизнесменами
Владимир Зеленский в Ужгороде. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса в Ужгороде. Он подчеркнул, что их предпринимательская деятельность помогает нашему государству преодолеть испытания, вызванные войной.

Об этом Зеленский сообщил в среду, 30 октября.

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Зеленский встретился с представителями бизнеса

"Ужгород. Встретился с представителями бизнеса, работающего на Закарпатье и который может поддержать наша экономическая платформа "Сделано в Украине". В частности, было много представителей релоцированного бизнеса из Харькова, Мелитополя, Днепра и Никополя", — сообщил президент.

Глава государства подчеркнул, что очень важно, что предприятия и работники остаются в Украине, несмотря на войну. По его словам, это помогает сохранять рабочие места и позволяет Украине сохранять устойчивость в это сложное время.

Зеленский добавил, что во время встречи обсуждались следующие важные вопросы: поддержка предприятий, кредитные программы, энергообеспечение и многое другое.

"Благодарен всем, кто своей работой поддерживает всю нашу Украину!" — подчеркнул президент.

Ранее мы сообщали, что Зеленский встретился с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Глава государства заявил, что в фокусе внимания находилось продолжение поддержки Украины.

Напомним, Украина получила всего 10% от принятого пакета помощи Конгрессом США. Задержки возникли из-за бюрократических и логистических препятствий.

Ужгород бизнес Владимир Зеленский Украина предприниматели

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