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Зеленський пояснив, чому ЗСУ не захопили Курську АЕС

30 жовтня 2024 15:16
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський розповів, чи могли ЗСУ захопити Курську АЕС
Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони могли б захопити Курську атомну електростанцію. Проте це не є метою нашої держави.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю ЗМІ країн Північної Європи у середу, 30 жовтня.

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"Росія думає, що вони дуже сильні, але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б це зробили. Ми могли б це зробити, але ми ніколи не хотіли цього", — ствердив президент.

Український лідер наголосив, що Україна ніколи не хотіла захоплювати АЕС у Курській області, оскільки це б означало стати схожими на росіян.

"Ми не окупуємо їхню критичну інфраструктуру, як вони це зробили з Запорізькою АЕС", — додав Зеленський.

Раніше ми розповіли, що російські ЗМІ поширили інформацію, що Україна нібито вдарила ракетами HIMARS по Курській АЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація навколо Курської АЕС залишається напруженою, але агентство не планує там постійної місії.

Україна Володимир Зеленський Курська АЕС окупанти війна в Україні

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