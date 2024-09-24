Ситуація на Курській АЕС напружена — деталі від Рафаеля Гроссі

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація навколо Курської атомної електростанції залишається напруженою, але агентство не планує там постійної місії. Минулого місяця він був з візитом на станції.

Про це повідомляє Reuters.

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Гроссі заявив, що українські війська залишаються в Курській області, але вони перебувають приблизно за 40 кілометрів від станції.

"Ситуація серйозна, оскільки відбувся військовий прорив, і цей прорив досяг стадії, коли він не так далеко від атомної електростанції", — сказав він.

Гендиректор МАГАТЕ пригадав, що після візиту на АЕС у серпні станція "була надзвичайно вразливою" і у випадку, коли поруч будуть військові дії, станція не має захисного купола.

У своїх коментарях перед початком дебатів на Генеральній Асамблеї ООН, він висловив сподівання, що сприятливі обставини дозволять йому не повертатися на станцію.

Нагадаємо, наприкінці серпня Гроссі прибув на Курську АЕС, щоб оглянути її особисто.

Після розмов з керівництвом станції та перевірок гендиректор МАГАТЕ заявив, що на Курській АЕС виник ризик ядерної аварії, ця ситуація є серйозною. Бої біля станції викликають занепокоєння.