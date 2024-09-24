Ситуация на Курской АЭС напряженная — детали от Рафаэля Гросси

Ситуация на Курской АЭС — Гросси сообщил о рисках для станции
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Курской атомной электростанции остается напряженной, но агентство не планирует там постоянной миссии. В прошлом месяце он был с визитом на станции.
Об этом сообщает Reuters.
Какая ситуация на Курской АЭС
Гросси заявил, что украинские войска остаются в Курской области, но они находятся примерно в 40 километрах от станции.
"Ситуация серьезная, поскольку произошел военный прорыв, и этот прорыв достиг стадии, когда он не так далек от атомной электростанции", — сказал он.
Гендиректор МАГАТЭ вспомнил, что после визита на АЭС в августе станция "была чрезвычайно уязвима" и в случае, когда рядом будут военные действия, у станции нет защитного купола.
В своих комментариях перед началом дебатов на Генеральной Ассамблее ООН он выразил надежду, что благоприятные обстоятельства позволят ему не возвращаться на станцию.
Напомним, в конце августа Гросси прибыл на Курскую АЭС, чтобы осмотреть ее лично.
После разговоров с руководством станции и проверок гендиректор МАГАТЭ заявил, что на Курской АЭС возник риск ядерной аварии, эта ситуация серьезная. Бои у станции вызывают беспокойство.
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