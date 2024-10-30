Зеленский рассказал, могли ли ВСУ захватить Курскую АЭС

Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны могли бы захватить Курскую атомную электростанцию. Однако это не цель нашего государства.

Об этом Зеленский заявил в интервью СМИ стран Северной Европы в среду, 30 октября.

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"Россия думает, что они очень сильны, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели этого", — сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина никогда не хотела захватывать АЭС в Курской области, поскольку это означало бы стать похожими на россиян.

"Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской АЭС", — добавил Зеленский.

Ранее мы рассказали, что российские СМИ распространили информацию, что Украина якобы ударила ракетами HIMARS по Курской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Курской АЭС остается напряженной, но агентство не планирует там постоянной миссии.