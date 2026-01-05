Зеленський обговорив із Денисом Килимником результати роботи СБУ протягом років війни

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бригадним генералом Служби безпеки України, першим заступником керівника ЦСО "А" СБУ Євгенія Хмари — Денисом Килимником. Вони обговорили результати роботи СБУ протягом років війни та обмінялися оцінками щодо можливого розвитку Служби.

Про це глава держави повідомив у Telegram в понеділок, 5 січня.

Зустріч Зеленського і Килимника — деталі

Зеленський нагадав, що минулого року відзначив Килимника званням Герой України.

"І це абсолютно заслужено. Він — один із тих, хто організовує найбільш вагомі та цілком справедливі удари по російському окупанту за цю агресію. Ми обговорили результати роботи Служби безпеки України протягом років війни та обмінялися оцінками щодо можливого розвитку Служби. Дякую за надзвичайно вагому участь у захисті нашої держави та людей", — йдеться в повідомленні.

