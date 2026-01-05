Зеленский обсудил с Денисом Килимником результаты работы СБУ в течение лет войны

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бригадным генералом Службы безопасности Украины, первым заместителем руководителя ЦСО "А" СБУ Евгения Хмары — Денисом Килимником. Они обсудили результаты работы СБУ в течение лет войны и обменялись оценками относительно возможного развития Службы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 5 января.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Встреча Зеленского и Килимника — детали

Зеленский напомнил, что в прошлом году отметил Килимника званием Герой Украины.

"И это абсолютно заслуженно. Он — один из тех, кто организует наиболее весомые и вполне справедливые удары по российскому оккупанту за эту агрессию. Мы обсудили результаты работы Службы безопасности Украины в течение лет войны и обменялись оценками относительно возможного развития Службы. Спасибо за чрезвычайно весомое участие в защите нашего государства и людей", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Зеленский провел встречу с Хмарой. После этого стало известно, что он назначен временным главой СБУ.

Также президент намекнул, что в политику может вернуться бывший министр. С ним глава государства тоже провел встречу.