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Зеленський зустрівся з молоддю у День студента

17 листопада 2024 15:44
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський 17 листопада зустрівся з молоддю на День студента
Зеленський під час зустрічі зі студентами. Фото: Офіс президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У неділю, 17 листопада, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з молоддю у зв'язку з Днем студента. Він подякував молодим людям, за їх прагнення і далі вчитися та приносити користь Україні, попри важкі випробування війни.

Про це Зеленський повідомив у неділю, 17 листопада.

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Зустріч Зеленського зі студентами

"Вчора, напередодні Міжнародного дня студента, зустрівся з нашою молоддю — представниками понад 200 закладів вищої освіти України", — повідомив Зеленський. 

Глава держави наголосив, що студентство під час війни є складними та непростими часами, але дуже важливими для України. Зеленський додав, що навіть під час постійних атак українські студенти вчаться, а система освіти працює. 

Однією з важливих тем обговорення було обов’язкове створення військових кафедр у закладах вищої освіти України після війни. Президент зазначив, що підтримує цю ініціативу.

"Підготовча військова освіта, освітня робота, тренування, різні процеси – це потрібно. Патріотичне виховання у школі повинно бути на високому рівні. Все це дуже потрібно. Тому що ти тоді готовий. Це не означає, що ти готуєшся до війни, до Третьої світової війни. Але якщо на нас напали, ти будеш готовий до цього виклику", — сказав Зеленський.

Крім того, він представив проєкт UA — Ukrainians Abroad, який передбачає створення мережі молодіжних рад у країнах світу, а також законопроєкт щодо розширення прав студентського самоврядування.

"Вдячний кожному й кожній, хто продовжує вірити в майбутнє України та своїми силами допомагає його виборювати", — завершив звернення президент.

зустріч зі студентами
Студенти під час зустрічі з Зеленським. Фото: Офіс президента
Зеленський і студенти
Зеленський разом зі студентами. Фото: Офіс президента

Раніше ми писали, що Зеленський відреагував на ранковий обстріл України. Також президент розповів про один із пунктів Плану стійкості.

Володимир Зеленський студенти Україна молодь День студента

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