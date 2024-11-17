Зеленский 17 ноября встретился с молодежью в День студента

Зеленский встретился с молодежью в День студента
В воскресенье, 17 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с молодежью в связи с Днем студента. Он поблагодарил молодых людей за их стремление и дальше учиться и приносить пользу Украине, несмотря на тяжелые испытания войны.
Об этом Зеленский сообщил в воскресенье, 17 ноября.
Встреча Зеленского со студентами
"Вчера, накануне Международного дня студента, встретился с нашей молодежью — представителями более 200 заведений высшего образования Украины", — сообщил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что студенчество во время войны является сложным и непростым временем, но очень важным для Украины. Зеленский добавил, что даже во время постоянных атак украинские студенты учатся, а система образования работает.
Одной из важных тем обсуждения было обязательное создание военных кафедр в высших учебных заведениях Украины после войны. Президент отметил, что поддерживает эту инициативу.
"Подготовительное военное образование, образовательная работа, тренировки, разные процессы — это нужно. Патриотическое воспитание в школе должно быть на высоком уровне. Все это очень нужно. Потому что ты тогда готов. Это не значит, что ты готовишься к войне, к Третьей мировой" войны. Но если на нас напали, ты будешь готов к этому вызову", — сказал Зеленский.
Кроме того, он представил проект UA — Ukrainians Abroad, предусматривающий создание сети молодежных советов в странах мира, а также законопроект по расширению прав студенческого самоуправления.
"Благодарен каждому и каждому, кто продолжает верить в будущее Украины и своими силами помогает за него бороться", — завершил обращение президент.
Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на утренний обстрел Украины. Также президент рассказал об одном из пунктов Плана устойчивости.
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