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Зеленський розповів про один із пунктів Плану стійкості

16 листопада 2024 16:09
Ольга Антоновська - редактор
План стійкості — Зеленський розповів, що передбачає один із пунктів
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Україна готує внутрішній План стійкості. Серед іншого він передбачає пункт про "політику героїв".

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у суботу, 16 листопада.

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Президент України зазначив, що провів чергову нараду з підготовки внутрішнього Плану стійкості. Обговорили, зокрема, і пункт про політику героїв.

"Доволі широка була нарада, не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють", — зазначив Зеленський. 

За словами президента, в Україні мають впровадити конкретні кроки в питаннях пам'яті про війну та подвиг українців. Крім того, План стійкості передбачає впровадження конкретних пропозицій на післявоєнний час для українських воїнів.

"І це лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємоповʼязаний із Планом перемоги, який ми представили партнерам і який може бути реалізований саме партнерами. Українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні і від партнерів", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Україна повинна докласти максимум зусиль, аби війна закінчилась наступного року. За словами президента, вирішити це потрібно дипломатичним шляхом.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що лідер Кремля хоче домовлятися про мир на капітуляційних умовах щодо України. Однак, за словами президента, цього не буде.

Володимир Зеленський ветерани президент війна в Україні військовослужбовці

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