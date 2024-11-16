План устойчивости — Зеленский рассказал, что предусматривает один из пунктов

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украина готовит внутренний План устойчивости. Среди прочего он предусматривает пункт о "политике героев".

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в субботу, 16 ноября.

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Президент Украины отметил, что провел очередное совещание по подготовке внутреннего Плана устойчивости. Обсудили в том числе и пункт о политике героев.

"Довольно широкое было совещание — не только Министерство ветеранов. Разные чиновники. Много аспектов. Очень важно, чтобы было не меньше конкретики в решениях государства. Конкретные программы, которые работают", — отметил Зеленский.

По словам президента, в Украине должны быть предприняты конкретные шаги в вопросах памяти о войне и подвиге украинцев. Кроме того, План устойчивости предусматривает внедрение конкретных предложений на послевоенное время для украинских воинов.

"И это лишь один из многих аспектов, в которых внутренний План устойчивости Украины взаимосвязан с Планом победы, который мы представили партнерам и который может быть реализован именно партнерами. Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью, своей стойкостью, что могут остановить Россию. Смелость и устойчивость нужны и от партнеров", — отметил Зеленский.

Напомним, Украина должна приложить максимум усилий, чтобы война закончилась в следующем году. По словам президента, решить это нужно дипломатическим путем.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер Кремля хочет договариваться о мире на капитуляционных условиях по Украине. Однако, по словам президента, этого не будет.