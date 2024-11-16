Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский рассказал об одном из пунктов Плана устойчивости arrow

Зеленский рассказал об одном из пунктов Плана устойчивости

16 ноября 2024 16:09
Ольга Антоновская - редактор
План устойчивости — Зеленский рассказал, что предусматривает один из пунктов
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Украина готовит внутренний План устойчивости. Среди прочего он предусматривает пункт о "политике героев".

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в субботу, 16 ноября.

Читайте также:

Что предполагает План устойчивости

Президент Украины отметил, что провел очередное совещание по подготовке внутреннего Плана устойчивости. Обсудили в том числе и пункт о политике героев.

"Довольно широкое было совещание — не только Министерство ветеранов. Разные чиновники. Много аспектов. Очень важно, чтобы было не меньше конкретики в решениях государства. Конкретные программы, которые работают", — отметил Зеленский.

По словам президента, в Украине должны быть предприняты конкретные шаги в вопросах памяти о войне и подвиге украинцев. Кроме того, План устойчивости предусматривает внедрение конкретных предложений на послевоенное время для украинских воинов.

"И это лишь один из многих аспектов, в которых внутренний План устойчивости Украины взаимосвязан с Планом победы, который мы представили партнерам и который может быть реализован именно партнерами. Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью, своей стойкостью, что могут остановить Россию. Смелость и устойчивость нужны и от партнеров", — отметил Зеленский.

Напомним, Украина должна приложить максимум усилий, чтобы война закончилась в следующем году. По словам президента, решить это нужно дипломатическим путем.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер Кремля хочет договариваться о мире на капитуляционных условиях по Украине. Однако, по словам президента, этого не будет.

Владимир Зеленский ветераны президент война в Украине военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:26 Жорин назвал события в Абхазии "положительным сигналом"

17:17 Президент Абхазии готов уйти с должности, но есть условие, — СМИ

17:16 Сколько стоит трехкомнатная квартира в центре Одессы

16:58 Кулеба объяснил, почему победа Трампа может обострить войну

16:54 В ГСЧС показали фото последствий авиаудара России по Харьковщине

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Новость с фото

16:33 Самый богатый в мире — где живет и на чем зарабатывает Илон Маск

16:26 Бежали в Молдову — на Одесчине задержали уклонистов

16:25 Валюта может удивить — что будет с курсом доллара после войны

16:24 В ВСУ раскрыли потери России в технике на Курщине во время штурма

16:23 Пограничники уничтожили вражеские цели под Волчанском — видео

17:26 Жорин назвал события в Абхазии "положительным сигналом"

17:17 Президент Абхазии готов уйти с должности, но есть условие, — СМИ

17:16 Сколько стоит трехкомнатная квартира в центре Одессы

16:58 Кулеба объяснил, почему победа Трампа может обострить войну

16:54 В ГСЧС показали фото последствий авиаудара России по Харьковщине

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Новость с фото

16:33 Самый богатый в мире — где живет и на чем зарабатывает Илон Маск

16:26 Бежали в Молдову — на Одесчине задержали уклонистов

16:25 Валюта может удивить — что будет с курсом доллара после войны

16:24 В ВСУ раскрыли потери России в технике на Курщине во время штурма

16:23 Пограничники уничтожили вражеские цели под Волчанском — видео

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке