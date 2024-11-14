Зеленський анонсував представлення внутрішнього Плану стійкості — вечірнє звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у внутрішньому Плані стійкості є десять пунктів. Його представлять наступного тижня.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у четвер, 14 листопада.

Читайте також:

Вечірнє звернення Зеленського

"У внутрішньому Плані стійкості — десять пунктів, представимо на наступному тижні", — наголосив український лідер.

За його словами, держава повинна значно більше приділити уваги культурі — і це буде.

Зеленський заслухав також доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

"Не тільки Донеччина — ще і Купʼянський напрямок. Наші воїни там спрацювали дуже ефективно. Я вдячний усім за стійкість. Південні напрямки. Курська операція. Пишаюсь всіма нашими людьми, кожним підрозділом, який тримає позиції і забезпечує Україні можливість переконувати світ. Переконувати, що люди мають виграти. Саме те, заради чого бʼється Україна", — наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про спроби російських окупантів розширити наступ на Куп'янському напрямку.

Раніше Зеленський поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, обговоривши питання оборонної політики та постачання додаткових систем протиповітряної оборони.