Зеленский анонсировал представление внутреннего Плана устойчивости — вечернее обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во внутреннем Плане устойчивости десять пунктов. Его представят на следующей неделе.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в четверг, 14 ноября.

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Вечернее обращение Зеленского

"Во внутреннем Плане устойчивости — десять пунктов, представим на следующей неделе", — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, государство должно значительно больше уделить внимания культуре — и это будет.

Зеленский заслушал также доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

"Не только Донецкая область — еще и Купянское направление. Наши воины там сработали очень эффективно. Я благодарен всем за стойкость. Южные направления. Курская операция. Горжусь всеми нашими людьми, каждым подразделением, которое держит позиции и обеспечивает Украине возможность убеждать мир. Убеждать, что люди должны выиграть. Именно то, ради чего сражается Украина", — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский сообщил о попытках российских оккупантов расширить наступление на Купянском направлении.

Ранее Зеленский пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом, обсудив вопросы оборонной политики и поставку дополнительных систем противовоздушной обороны.