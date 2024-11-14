Зеленский анонсировал представление внутреннего Плана устойчивости — вечернее обращение

Зеленский назвал, когда представят внутренний План устойчивости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во внутреннем Плане устойчивости десять пунктов. Его представят на следующей неделе.
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в четверг, 14 ноября.
Вечернее обращение Зеленского
"Во внутреннем Плане устойчивости — десять пунктов, представим на следующей неделе", — подчеркнул украинский лидер.
По его словам, государство должно значительно больше уделить внимания культуре — и это будет.
Зеленский заслушал также доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.
"Не только Донецкая область — еще и Купянское направление. Наши воины там сработали очень эффективно. Я благодарен всем за стойкость. Южные направления. Курская операция. Горжусь всеми нашими людьми, каждым подразделением, которое держит позиции и обеспечивает Украине возможность убеждать мир. Убеждать, что люди должны выиграть. Именно то, ради чего сражается Украина", — подчеркнул он.
Напомним, Зеленский сообщил о попытках российских оккупантов расширить наступление на Купянском направлении.
Ранее Зеленский пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом, обсудив вопросы оборонной политики и поставку дополнительных систем противовоздушной обороны.
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