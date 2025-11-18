Відео
Україна
Зеленський зустрівся з Королем Іспанії — деталі

Зеленський зустрівся з Королем Іспанії — деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 17:48
Оновлено: 18:20
Зеленський зустрівся з Королем Іспанії — що обговорили
Президент Володимир Зеленський та Король Феліпе VI. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський у рамках офіційного візиту до Іспанії зустрівся із Королем Феліпе VI. Під час переговорів сторони обговорили посилення підтримки України у війні проти російської агресії, питання оборонної взаємодії і гуманітарної допомоги та подальшу співпрацю між країнами.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 18 листопада.

У Мадриді відбулася зустріч Зеленського з Королем Іспанії
Володимир Зеленський та Феліпе VI. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський і Феліпе VI обговорили підтримку України

Володимир Зеленський зустрівся з Його Величністю Королем Іспанії Феліпе VI під час свого офіційного візиту до Мадрида. Президент подякував Іспанії за непохитну позицію та допомогу українському народові у боротьбі з російською агресією. За словами Зеленського, співпраця між країнами стала ще тіснішою під час війни.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Вдячний Іспанії за щиру підтримку України в нашій боротьбі проти російської агресії. Цінуємо всю надану допомогу", — зазначив Зеленський.

Президент у Мадриді нагородив сестру Марію Люсію Карам Падію, директорку Фонду монастиря Санта-Клара, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Вона від початку повномасштабної війни понад 40 разів відвідувала Україну, привозячи гуманітарну допомогу, медикаменти, обладнання та підтримку для поранених воїнів.

Завдяки її фонду Україна отримала транспорт, генератори, хірургічне оснащення, мобільний госпіталь і реанімобілі. Зеленський подякував сестрі Марії Люсії за відданість і солідарність із українським народом, наголосивши, що держава вдячна всім, хто підтримує Україну у найважчі часи — від духовних лідерів до політиків і волонтерів.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у рамках офіційного візиту до Іспанії провів зустріч із міністром оборони Маргаритою Роблес.

Раніше ми також інформували, що Президент України продовжив переговори в Іспанії, зустрівшись із керівництвом парламенту — головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
