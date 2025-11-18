Видео
Видео

Главная Новости дня Зеленский встретился с Королем Испании — детали

Зеленский встретился с Королем Испании — детали

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 17:48
обновлено: 18:17
Зеленский встретился с Королем Испании - что обсудили
Президент Владимир Зеленский и Король Фелипе VI. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Испанию встретился с Королем Фелипе VI. Во время переговоров стороны обсудили усиление поддержки Украины в войне против российской агрессии, вопросы оборонного взаимодействия и гуманитарной помощи и дальнейшее сотрудничество между странами.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 18 ноября.

Владимир Зеленский и Фелипе VI и Фелипе VI. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский и Фелипе VI обсудили поддержку Украины

Владимир Зеленский встретился с Его Величеством Королем Испании Фелипе VI во время своего официального визита в Мадрид. Президент поблагодарил Испанию за непоколебимую позицию и помощь украинскому народу в борьбе с российской агрессией. По словам Зеленского, сотрудничество между странами стало еще более тесным во время войны.

Зеленский встретился с Королем Испании — детали - фото 2
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Благодарен Испании за искреннюю поддержку Украины в нашей борьбе против российской агрессии. Ценим всю оказанную помощь", — отметил Зеленский.

Президент в Мадриде наградил сестру Марию Люсию Карам Падию, директора Фонда монастыря Санта-Клара, орденом княгини Ольги III степени. Она с начала полномасштабной войны более 40 раз посещала Украину, привозя гуманитарную помощь, медикаменты, оборудование и поддержку для раненых воинов.

Благодаря ее фонду Украина получила транспорт, генераторы, хирургическое оснащение, мобильный госпиталь и реанимобили. Зеленский поблагодарил сестру Марии Люсии за преданность и солидарность с украинским народом, подчеркнув, что государство благодарно всем, кто поддерживает Украину в самые трудные времена — от духовных лидеров до политиков и волонтеров.

Напомним, что Владимир Зеленский в рамках официального визита в Испанию провел встречу с министром обороны Маргаритой Роблес.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины продолжил переговоры в Испании, встретившись с руководством парламента — председателем Конгресса депутатов Франсиной Арменголь и председателем Сената Педро Ролланом.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
