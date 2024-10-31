Зустріч Зеленського з керівниками ТГ та районів Закарпаття — що обговорювали

Володимир Зеленський на зустрічі на Закарпатті. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття. Вони обговорили посилення та важливість єдності українців, а також співпрацю з громадами країн-партнерів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram у четвер, 31 жовтня.

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Зеленський розповів, що під зустрічі він разом з керівниками обговорили кілька важливих тем, зокрема:

участь територіальних громад у роботі над внутрішнім Планом посилення та важливість єдності українців;

важливість співпраці із громадами країн-партнерів, які мають потенціал для посилення нашої армії;

гарантії безпеки для України з боку союзників;

інтеграція до ЄС та НАТО;

діалог угорської громади Закарпаття з Угорщиною.

"Дякую за те, що підтримуєте армію, наших людей, приймаєте релокований бізнес. Під час війни треба працювати, підтримуючи обороноздатність не тільки нашої держави, а й громадян України", — висловив вдячність президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Володимир Зеленський 30 жовтня прибув з візитом на Закарпаття. За його словами, головна ціль візиту — обговорення великої кількості регіональних справ, які мають значення для всієї нашої країни.

Президент вже зустрівся з представниками бізнесу в Ужгороді та відвідав військових, які проходять реабілітацію в лікарні міста, де вручив їм державні нагороди.